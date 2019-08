Leraar Mark (30) stopte 11.000 uur in World of Warcraft: 'Maar mijn vriendin staat op één’

Groot nieuws in gameland: World of Warcraft, misschien wel de grootste en meest invloedrijke game ooit, is terug van weggeweest. Honderdduizenden gamers stonden gisteren urenlang in de digitale wachtrij om een nieuwe versie van de online multiplayergame te testen. Eindhovenaar Mark Mobach moest na 8 (!) uur noodgedwongen opgeven. ,,Het was een verschrikkelijke lancering.”

World of Warcraft, zonder twijfel de game met de meeste impact ooit, brak in 2004 de markt open voor grootschalige internetspellen en is nog steeds de allergrootste Massively Multiplayer Online game (MMO) - een game waarbij veel spelers tegelijk met elkaar kunnen gamen. Op het hoogtepunt liepen er meer dan 12 miljoen actieve spelers rond in de fictieve wereld van Azeroth, inmiddels is dat vele miljoenen minder.

Om de afgehaakte spelers te verleiden tot een terugkeer naar Azeroth, is gisteren de klassieke versie online gezet. Zonder alle uitbreidingen en updates die World of Warcraft en de spelwereld substantieel veranderden. De 30-jarige Mark Mobach, leraar op het Jan van Brabant College in Helmond, stond net als al die andere duizenden spelers te popelen om ermee aan de slag te gaan, maar kwam van een koude kermis thuis.

,,Het was een dramatische lancering”, verzucht de Eindhovenaar. ,,Ik had alles klaargezet om er een fantastische terugkeer van te maken met mijn gamevrienden van het eerste uur, maar er was geen doorkomen aan.” De vraag naar ‘World of Warcraft Classic’ bleek gigantisch: de servers raakten overbelast en de werelden overvol. ,,Ik bleef als een bezetene staren naar een balkje waar maar geen verandering inkwam. Na acht uur vond ik het mooi geweest.”

Vrienden voor het leven

Mark Mobach maakte op zijn 15e kennis met World of Warcraft en raakte op slag verliefd op de sprookjesachtige werelden, de uitdagende gameplay en de bruisende community die het spel al jarenlang kenmerken. ,,Ik heb vrienden voor het leven aan World of Warcraft overgehouden”, vertelt Mark glunderend. ,,Er zijn maar weinig games waarmee je zó gemakkelijk met spelers aan de andere kant van de planeet in contact kunt komen.”

In zijn tienerjaren groeide Mark (beter bekend als Mobywan) uit tot een van de beste World of Warcraft-spelers ter wereld. Een moedige Paladin met legendarische status. ,,Ik heb in dit personage 480 complete dagen (ruim 11.500 uur, red.) geïnvesteerd”, vertelt de Eindhovenaar. ,,Daarmee stond ik lange tijd aan de top van de wereld.” Hij lacht: ,,Ja, dat waren mooie tijden. Maar in de loop der jaren begon het steeds minder te worden. World of Warcraft werd na iedere uitbreiding toegankelijker en daardoor makkelijker. De spelers van het eerste uur vertrokken en kwamen niet meer terug.”

Nostalgische trip

De Eindhovenaar heeft iedere uitbreiding een kans gegeven, maar speelt nu lang niet zo veel meer als vroeger. ,,Dat heeft natuurlijk ook met opgroeien te maken. Ik werk nu in het onderwijs, heb een vriendin en doe ook andere dingen. Dat geldt voor veel spelers.” Maar nu World of Warcraft Classic is uitgekomen, begint het bij veel spelers weer te kriebelen. Ze beschouwen de klassieke versie als een nostalgische trip naar hun tienertijd.

In World of Warcraft neemt elke speler een rol aan - van mens, dwerg, elf of trol. Elk personage behoort tot een ras dat tegen elkaar vecht om de heerschappij over de planeet. Via een reeks uitdagingen en verhalende missies klimt een speler in zijn eentje of met een groep tot het hoogste spelniveau. ,,Tegenwoordig is dat niet meer zo moeilijk, maar vroeger was het echt een prestatie om het hoogste level en de beste items te vergaren. World of Warcraft Classic moet dat gevoel weer terug gaan brengen.”

