Mario Kart speel je vanaf nu ‘live’ in je woonkamer, met échte race-karts

Je huiskamer, kantoor of keuken omtoveren in een Mario Kart-circuit waar je met vrienden in radiografisch bestuurbare karts overheen kunt scheuren: het is absoluut een leuk idee. Maar hoe leuk en vernieuwend het concept achter Mario Kart Live: Home Circuit ook is, het is ook de slechtst mogelijk getimede game ooit. Waarom? Dat lees je in onze recensie.

In deze coronatijd heeft een game die je alleen met anderen kunt spelen als je fysiek samenkomt, niet bepaald een streepje voor. Dat is jammer, want net als elke Mario Kart-game is dit spel op zijn best als je het met vrienden samen kunt spelen. Het feit dat je daarbij op zelf gebouwde banen met zelf bedachte obstakels rijdt, maakt de hilariteit er alleen maar groter op. Daarmee lopen we echter wat op de zaken vooruit, dus laten we bij het begin beginnen.

Mario Kart Live: Home Circuit is een game voor de Nintendo Switch. Koop de game, en je ontvangt een doos waarin alle benodigde hardware zit. De software is gratis te downloaden. Logisch, want aan die software heb je niets als je het bijbehorende autootje niet hebt. Dat is de enige manier om de game te spelen, er is dus geen variant die je laat rond crossen zonder de fysieke kart daarbij te gebruiken.

Kartonnen voorwerpen

In de doos vind je behalve de kart ook een aantal kartonnen voorwerpen. Dit zijn twee borden met pijlen die de richting aan kunnen geven en, belangrijker, vier poortjes met een nummer erop. Zij komen op de door jou te maken track te staan.

Volledig scherm Mario Kart Live. © Tweakers De game gebruikt de poortjes als routemarkering, zodat kan worden bijgehouden of iedereen - jij en je eventueel aanwezige vrienden dus - wel de juiste route aflegt. Die poortjes zijn al in elkaar gezet, je hoeft ze alleen uit te vouwen en op de route te plaatsen.

Het maken van een baan hangt samen met die poortjes, maar begint met het verbinden van je kart met je Switch. Dat doe je door de kart aan te zetten en met de camera die op de kart zit een QR-code op je Switch-scherm te filmen. Een paar seconden later hebben kart en console verbinding met elkaar en vanaf dat moment zie je de live feed van de camera op je scherm.

Vervolgens plaats je de kart voor het eerste poortje en start je met het maken van een baan. Dat werkt heel simpel: je rijdt in de juiste volgorde door de vier poortjes en eindigt weer op het beginpunt, bij poortje één. Je rijdt op dat moment dus al door je huiskamer, kijkend op je Switch, waarop te zien is waar je kart naartoe gaat. Je hoeft dus niet per se naar je kart te kijken om te kunnen rijden.

Werkt goed, maar niet altijd

Mario Kart Live: Home Circuit is leuk om uit te proberen en zeer origineel. Laat het maar aan Nintendo over om met een concept te komen dat je manier van gamen weer net even anders maakt. Iets spelen dat je niet eerder op een vergelijkbare manier hebt gedaan, blijft altijd gaaf.

Vanaf dat positieve startpunt zal de weg van Mario Kart Live voor iedereen anders verlopen, wat voor ons ook reden is om hier geen cijfer aan te hangen. Factoren als hoe groot de ruimte is die je hebt, wat voor soort ondergrond je hebt en of je in de gelegenheid bent om met andere samen te spelen, kunnen dit concept maken of breken.

Volledig scherm Mario Kart Live. © Tweakers

Maar als je nagaat dat iedereen relatief dicht bij elkaar zal moeten staan om overal verbinding te houden, valt te verwachten dat al te veel multiplayer spelen tijdens de coronacrisis lastig zal worden. Daaruit blijkt ook meteen het grootste minpunt van Mario Kart Live: Home Circuit: de techniek.

Conclusie

Het werkt goed, uitstekend zelfs, als de afstand tussen kart en Switch enkele meters blijft. Wordt die afstand groter of komen er grote obstakels als kasten, tafels of bankstellen tussen, dan is de minder stabiel wordende connectie duidelijk merkbaar aan de hapering in beeld, met als vervelendste gevolg dat je kart zelfs stil kan komen te staan, omdat de connectie is weggevallen.

Zelfs met deze beperkingen blijft Mario Kart Live: Home Circuit leuk om te spelen. Voor de een zal het een favoriet tijdverdrijf worden, voor de ander niet meer dan een gimmick. Dat maakt het prijskaartje van 119 euro wel aan de stevige kant. Vraag jezelf dus af hoe waarschijnlijk het is dat je dit met anderen samen kunt gaan spelen en of je er een geschikte ruimte voor hebt. Alleen als dat zo is, ga je écht heel veel lol hebben met Mario Kart Live: Home Circuit. Zo niet, dan belandt de kart waarschijnlijk sneller in de kast dan je voor 119 euro zou willen.

