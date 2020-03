Meer dan miljard Android-apparaten kwetsbaar voor hackers: zo bescherm je jezelf

Robots zijn obers bij restaurant in Renesse

8 maart Kinderen kijken hun ogen uit en hun ouders stiekem ook. Bij Chinees restaurant Royal Palace in Renesse zijn voor het eerst robots aan de slag gegaan. Voor zover eigenaar Shaosong Hu weet, is het het eerste restaurant in Nederland dat twee robots in de bediening heeft, hoewel hij dat niet helemaal zeker weet.