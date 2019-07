Meerderheid 10-jarigen heeft eigen mobiel

Run op smartphone­hou­ders voor fietsers sinds invoering app- en belverbod

2 juli Sinds de invoering van het app- en belverbod voor fietsers is er een ware run ontstaan op smartphonehouders die op het stuur van tweewielers passen. Webgigant Bol.com constateert een explosieve groei. ,,We hebben er gisteren, de dag dat de regel van kracht werd, honderden verkocht. Dertien keer meer dan op dezelfde dag vorig jaar.” Ook bij andere (web)winkels is sprake van topdrukte.