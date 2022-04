Megadeal aanstaande: Twitter en Elon Musk mogelijk vandaag al akkoord

UPDATE Te­sla-baas Elon Musk wil Twitter kopen voor ruim 43 miljard dollar, koers duikt in het rood

Direct na de aankondiging van Tesla-baas Elon Musk dat hij het socialemediabedrijf Twitter wil kopen is het aandeel van Twitter flink gekelderd. Musk vindt dat het platform voor korte berichtjes veel potentie heeft, maar dat die nu nog niet wordt waargemaakt. Eerder werd al bekend dat de miljardair 9 procent van de aandelen van het bedrijf had gekocht, en grootste aandeelhouder is geworden.

14 april