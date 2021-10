Meldpunt in de maak voor kinderarbeid door jonge influencers

Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van SZW kondigde het plan zaterdagavond aan in het televisieprogramma Kassa. Dat deed onderzoek naar kinderen die bijvoorbeeld te zien zijn in YouTube-filmpjes of Instragram-posts over hun gezinsleven. Zeker als de ouders geld verdienen als ze reclame maken voor bedrijven, kan het gezien worden als kinderarbeid, aldus het programma. Als gezinnen daarvan leven is het ‘gewoon werk’, voegde Wiersma daaraan toe.