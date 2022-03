Met deze apps kun je een taal leren

Als je internationaal werkt, of een favoriet vakantieland hebt waar je vaak naar toe gaat, is het beheersen van een extra taal handig en leuk. Onderstaande apps helpen je een behoorlijk eind op weg.

Duolingo

Beschikbaar voor: Android, iOS, web

Duolingo is vermoedelijk de bekendste app in deze lijst. Hij is grotendeels gratis en biedt veel. Zo motiveert de app om toch vooral ‘door te spelen’ punten te behalen. De kleurrijke interface en korte oefeningen zijn aantrekkelijk en je kunt, desgewenst, meerdere talen tegelijkertijd leren.

Naast bekendere talen kun je Navajo, Esperanto, of zelfs Klingon uit Star Trek en High Valyrian uit Game of Thrones leren. Als je betaalt, verwijder je reclames en kun je lespakketten downloaden.

Memrise

Beschikbaar voor: Android, iOS, web

In plaats van quizzen, zinnetjes of woordjes stampen, gebruikt Memrise korte video’s om te laten zien hoe echte locals verschillende zinnen in een gesprek uitspreken. Zo leer je woorden en zinnen te begrijpen die worden uitgesproken door mensen met verschillende accenten, niet door sprekers met een vlakke of neutrale klemtoon.

Je eigen spreekvaardigheid kan door de app worden geanalyseerd. Memrise helpt je ook patronen in de taal te herkennen, en duidt goed de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke woorden waardoor je je vaardigheden gemakkelijker kunt verbeteren.

Babbel

Beschikbaar voor: Android, iOS, web

Als je niet veel tijd hebt maar wel iedere dag aan je woordenschat van een andere taal wil schaven is Babbel wellicht wat. Kant-en-klare lessen van 10 tot 15 minuten zijn goed in te passen. De app heeft meerdere moeilijkheidsniveaus zoals Beginner of Advanced.

Beginlessen zijn gratis maar daarna moet je betalen. De app belooft dat de lessen zijn gemaakt in samenwerking met native speakers.

Rosetta Stone

Beschikbaar voor: Android, iOS, web

Dit is een van de oudste en bekendste taalopleiders die er is. Naast de gebruikelijke oefeningen en traditionele lessen biedt deze app veel. Zo is er een modus die nabootst alsof je in het buitenland vertoeft, zonder hulp van je eigen taal. Een pittige maar goede manier om snel progressie te boeken.

Als je een bepaald niveau hebt bereikt, kun je je ook aanmelden voor live gestreamde lessen met een docent. De app heeft zelfs een augmented reality-modus die je het woord laat zien als je bepaalde voorwerpen met de camera op je telefoon scant.

Tandem

Beschikbaar voor: Android, iOS, web

Het unieke aan deze app is dat het een community-app is, waarbij twee mensen die van elkaar willen leren aan elkaar worden gekoppeld. Sommige mensen werpen zich op als docenten, andere mensen zijn van hetzelfde niveau. Zo ben je vrij bent om te oefenen met mensen over elk onderwerp op elk gewenst moment.

Bovendien krijg je in de app handige functies te zien voor als je het moeilijk vindt om iets uit te drukken. Je kunt deze app dus ook gebruiken als jij anderen Nederlands (of een andere taal) wilt helpen leren.

