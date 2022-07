Met deze apps kun je ieder pdf-document bewerken

Iedereen ontvangt vroeg of laat wel een pdf-document om te ondertekenen of in te vullen. Met deze editors doe je dat in een handomdraai.

Wellicht heb je het wel eens meegemaakt: je krijgt per mail een document in pdf-formaat met het verzoek om deze te ondertekenen. Als je daar geen aparte software voor op je computer hebt draaien, dient het onvermijdelijke, omslachtige klusje zich aan: het document uitprinten, het papieren document invullen, daarna het getekende document inscannen of fotograferen om deze vervolgens terug te sturen naar de afzender. Een volledig achterhaald proces natuurlijk, en met onderstaande apps hoef je die tijdrovende handelingen niet meer uit te voeren.

Pdf-bewerker: gratis of betaald?

Er zijn verschillende pdf-editors, betaalde en gratis versies. Vooral die laatste varianten buitelen online over elkaar heen. Welke moet je nu kiezen? Dat hangt af van waarvoor je de editor gebruikt. Over het algemeen kun je met gratis online-editors tekst en commentaar toevoegen, documenten samenvoegen en splitsen en bestanden converteren van en naar pdf.

In de regel kun je met deze programma’s echter geen bestaande tekst bewerken en hebben veel programma’s beperkingen ten aanzien van de bestandsgrootte en het aantal pagina’s. Daarnaast laten veel van deze gratis editors een watermerk achter op het bewerkte document. Voor eenvoudige, snelle bewerkingstaken zijn gratis bewerkingstools dus prima. Werk je regelmatig met pdf’s en wil je meer functies tot je beschikking hebben, dan kun je beter voor een betaalde versie gaan.

Adobe Acrobat Pro DC (macOS, Windows)

Adobe Acrobat Pro DC zit al jarenlang stevig op de troon en blijft dan ook de onbetwiste standaard. Nadeel: de software is aan de prijzige kant met 18,14 euro per maand of 217,68 euro per jaar, en een jaarlidmaatschap is vereist. Daar krijg je wel veel voor terug. Acrobat Pro DC biedt een complete verzameling tools en je kunt er ook gescande documenten mee bewerken. De OCR-engine (optical character recognition, of optische tekenherkenning) van Acrobat DC kan gescande documenten converteren naar tekst, die je vervolgens kunt doorzoeken en wijzigen.

Ondanks de enorme hoeveelheid aan tools biedt Acrobat Pro DC toch een hele prettige manier van werken. Recent is het interface opnieuw ontworpen en dat werpt zeker zijn vruchten af.

PDFpenPro (macOS)

PDFpenPro is een betaalde pdf-editor voor macOS die al heel wat jaren meeloopt en veel functies kent. Ook hier kun je dankzij een prima OCR-engine met veel verschillende documenten en teksten aan de slag. Je brengt wijzigingen in teksten aan, vervangt afbeeldingen en maakt vlot inhoudsopgaven en formulieren.

Wanneer je een bestaand pdf-bestand opent in PDFpenPro, detecteert de software automatisch of het document waarmee je werkt een gescande afbeelding is of al selecteerbare tekst bevat. PDFpenPro is aan de prijzige kant (217,79 euro), maar er is een goedkopere versie met minder bewerkingsopties (153,50 euro). Deze budgetversie is tevens voor iOS-apparaten beschikbaar.

PDF Candy (Chrome, Firefox, Edge, Operam, Safari)

PDF Candy is een gratis online-editor. Met 44 tools kun je pdf-bestanden maken of converteren, pagina’s in een document herschikken, watermerken toevoegen, bestanden met een wachtwoord beveiligen, metagegevens bewerken, pagina’s splitsen of toevoegen aan documenten en afbeeldingen verwijderen. Daarnaast biedt PDF Candy een OCR-functie voor het scannen van tekst.

Je kunt de OCR-tekst niet bewerken in de pdf-editor zelf, maar je kunt wel de tekst uit een bestaand pdf-bestand knippen en vervolgens in een tekstdocument, RTF-bestand of Word-document plakken en die daarin vervolgens bewerken.

Smallpdf (Windows, macOS, Linux)

Smallpdf is een eenvoudige, cloudbased pdf-editor (kosten: 90 euro per jaar). Je kunt er tekst en afbeeldingen mee toevoegen aan pdf-bestanden. Daarnaast kun je documenten digitaal ondertekenen en kun je opmerkingen achterlaten en belangrijke informatie extra op laten vallen.

Ook handig is het converteren van pdf's naar Word- en PowerPoint-bestanden. De gratis versie die je kunt uitproberen heeft echter wel een tijdslimiet van zeven dagen. Jammer.

PDF-XChange Editor (Windows)

PDF-XChange Editor is gratis, zonder tijdslimiet. De meeste standaardfuncties zoals pdf-bestanden maken, documenten bekijken en bewerken, annoteren en digitaal ondertekenen zijn allemaal van de partij. Je kunt pdf-documenten doorzoekbaar maken met OCR en scans en afbeeldingsbestanden converteren naar pdf's. De herkenningsfunctie ondersteunt de talen Engels, Duits, Frans en Spaans. De interface is strak en werkt prettig.

Ook fijn: de gratis versie bevat 70 procent van alle functies uit de betaalde variant (die 124 euro kost), zonder dat je de hele tijd lastiggevallen wordt door advertenties.

Preview (macOS)

Apples Preview zit ingebouwd in macOS en biedt al een hoop opties. Verwacht geen volledige pdf-bewerking, maar het markeren of redigeren van tekst, het maken van aantekeningen en het toevoegen van commentaar aan een document is mogelijk.

Een fijne functie is het hulpmiddel voor handtekeningen, dat je kunt gebruiken om een handtekening op te slaan die je met je trackpad hebt gemaakt. Die handtekening kun je vervolgens eenvoudig aan een document toevoegen. Dat gaat je veel tijd besparen.

Xodo PDF Reader (Android, iOS, Windows, Chrome)

Als je pdf's wil bewerken op een tablet of smartphone, dan is Xodo PDF Reader een aan te raden app, met name voor Android-gebruikers. Je kunt pdf’s lezen, rechtstreeks op een pdf-document schrijven, tekst markeren en onderstrepen, formulieren invullen, documenten ondertekenen en aantekeningen maken in lege PDF’s. Bewerkingen kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met Dropbox, Google Drive en OneDrive.

Ook handig: je kunt Microsoft Office-, PowerPoint- en Excel-bestanden openen en deze opslaan als pdf’s. Hoewel de app is geoptimaliseerd voor Android-tablets en -telefoons, is Xodo ook beschikbaar voor iOS en Windows. De app kan soms een beetje traag zijn, maar hij is wel gratis.