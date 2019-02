Met deze betaalbare stofzuigers wordt de lenteschoonmaak een eitje

Stofzuigrobot

Steelstofzuigers

Steelstofzuigers hebben op korte termijn de markt bestormd, en dat valt te begrijpen. Ze nemen om te beginnen véél minder plaats in dan een klassieke stofzuiger en ook qua zuigkracht is dat type veel beter geworden. Het is ook veel minder een gedoe om er mee in de kleine hoekjes van de kamer te stofzuigen of om snel wat kruimels op de stoel weg te werken. Een aanrader is deze knaller van Bosch, vooral dankzij de vele accessoires. Ook is de zuigkracht van deze steelstofzuiger is indrukwekkend. Een alternatief kan het duurdere Dyson zijn die ook een aantal steelstofzuigers op de markt heeft.