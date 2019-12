Met deze budget-smartphones tot 250 euro schiet je de beste foto's

De prijs van topmodel smartphone vormt voor veel mensen wel een obstakel. De meest luxe smartphones zijn immers duurder zijn dan ooit. Meer dan duizend euro voor het beste toestel is al lang geen uitzondering meer, nu de top drie smartphonemerken in Nederland (Apple, Samsung en Huawei) elk zo’n smartphone in het assortiment hebben opgenomen. In dit artikel gooien we het daarom over een andere boeg, en gaan juist op zoek naar de beste camera in het budgetsegment – modellen die gemiddeld minder dan 250 euro kosten. Een prettige bijkomstigheid bij dat soort smartphones: betaal je zo’n toestel via je abonnement, dan levert je dat geen BKR-notering op.