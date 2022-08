Met deze gadgets wordt je e-bike nog een stuk leuker

Een slimme helm

Een helm op, in het fietsverkeer? We snappen het wel: het oogt een beetje lullig, maar voorkomen is beter dan genezen. Sterker, als je op een speed pedelec rijdt - een e-bike waarmee je tot wel 45 kilometer per uur kunt – is een helm verplicht.

Beter beknibbel je niet op een helm, en kies je een lichtgewicht exemplaar dat wel stevig genoeg is met genoeg ventilatieopeningen, reflectoren en als het even kan verlichting. Helmen met exotische namen als Abus Hyban 2.0, Lazer Cruiser MIPS, Abus Pedelec+, Cratoni Forens, Bern Hudson en Lazer **CityZen KinetiCore staan allemaal hun mannetje.

Wil je echt uitpakken, ga dan voor de Lumos Matrix Smart Helmet. Deze helm heeft een geïntegreerd LED-paneel aan de achterkant. Je kunt er bijvoorbeeld links- en rechtspijlen op laten afbeelden wanneer je afslaat. Hij werkt samen met Strava en de Apple Watch.

Achterop deze helm zit een grote richtingaanwijzer, zodat achterliggers weten welke kant je op wil.

Je smartphone aan de fiets hangen

Een smartphone op je stuur kan hartstikke handig zijn, om bijvoorbeeld de fietsroutes in een app te tonen. Dan heb je wel een goede telefoonhouder nodig. Deze komen in alle vormen en maten maar ook hier geldt: goedkoop is duurkoop. Je wordt niet blij als je smartphone tijdens het fietsen van je stuur valt.

Sommige houders zijn speciaal ontworpen voor Samsung- of iPhone-modellen, anderen zijn universeel. Overweeg bijvoorbeeld eens de SP Connect Universele Bike Bundel of de Quad Lock Mount of een speciaal voor jouw model telefoon gemaakt Quad Lock-telefoonhoesje. Die zijn oersterk.

Een Quad Lock klikt je smartphone aan je stuur.

Geen lege smartphone? Neem een fietscomputer

Door de komst van smartphones en smartwatches zou je denken dat de ouderwetse fietscomputer overbodig is geworden, maar niets is minder waar. Deze apparaatjes zijn vaak ook uitgebreider en specifieker dan een losse app. Omdat ze een eigen accu hebben, slurp je bovendien niet je telefoon leeg tijdens het fietsen. Belangrijk is ook dat je kijkt wat voor navigatie je nodig hebt.

Ben je een recreatieve fietser, is het voor naar het werk en terug of ben je een fanatieke mountainbiker of racefietser? Garmin en Mio hebben heel veel verschillende modellen. Ideaal als je je fietsroutes wilt opslaan en analyseren. Let ook op de accuduur en de robuustheid, afhankelijk van je fietsactiviteit. Je bent al snel rond de 200 euro kwijt, maar er zijn ook modellen van meer dan 300 euro.

Een cadanssensor voor preciezere data

Wil je het echt serieus aanpakken? Dan kun je ook nog kiezen voor een cadanssensor. Daarmee meet je de trapfrequentie tijdens een fietstocht, waarbij het aantal pedaalslagen nauwkeurig wordt weergeven in omwentelingen per minuut. Zo meet je de precieze snelheid tijdens het fiets. Deze sensoren kun je uiteraard koppelen aan een smartwatch, een fietsnavigatiesysteem of een smartphone-app. Polar en Garmin hebben diverse modellen.

Slot en extra power

High-end fietsen hebben tegenwoordig soms een ingebouwd navigatiesysteem om bij diefstal je e-bike terug te vinden in de app. Of een ingebouwd alarm waarbij de fiets oplicht of geluid maakt, zoals bijvoorbeeld bij de modellen van VanMoof). Wil je toch nog wat extra zekerheid dan kun je gaan voor een slim slot.

Bijvoorbeeld de eBike Locks van Bosch, die je smartphone veranderen in een digitale sleutel voor je fiets. Is je telefoon niet in de buurt, dan wordt de motorondersteuning uitgeschakeld. Zo kan een dief maar moeilijk vooruitkomen, al helemaal op bijvoorbeeld een zware e-bakfiets.

Over VanMoof gesproken; het bedrijf heeft sinds 2021 de VanMoof Powerbank, speciaal ontwikkeld voor aan het frame. Zo heb je altijd een extra accu bij de hand. Handig als je fiets bijna leeg is en je niet zo snel kunt opladen. Afhankelijk van het ondersteuningsniveau, voegt de VanMoof Powerbank tot 100 extra kilometer toe.

