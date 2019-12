Met deze snufjes maak je de feestdagen ‘smart’ gezellig

Een smart assistent is een virtuele assistent, zoals Siri, Alexa of Google Assistent. Aangesloten apparaten worden hiermee bediend door middel van een spraakcommando. En hoewel het gewoon is om je technologische apparaten weg te leggen tijdens deze feestdagen, kunnen smart home producten juist een aanvulling bieden.

Je persoonlijke ‘smart’ quiz

Als je gezellig op de bank met familie of vrienden zit na een uitgebreid diner kan het tijd worden voor een spel. Mogelijkheden zijn natuurlijk ganzenborden, mens-erger-je-niet of 30 seconds, maar tegenwoordig is er veel meer mogelijk. Door middel van de smart speaker kan je ook beginnen aan een zelfgemaakte quiz over al jullie familiegeheimen of -verhalen.

Het maken van een quiz wordt gedaan met een smart speaker. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals Alexa of Homepod, maar als je voor een Nederlands sprekende speaker gaat is Google Nest, in Nederland uit sinds oktober 2018, de optie. 6 procent van de Nederlandse bevolking bezit een smart speaker, blijkt uit de Smart Home Monitor 2018, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4700 Nederlanders. Volgens het onderzoek zou dit aantal een jaar later op 9 procent liggen, wat een groei is van 80 procent. Een lage naamsbekendheid en de onduidelijkheid over de toegevoegde waarde van de speaker remmen de echte doorbraak nog bij de consument.



Het gebruik van smart producten in Nederlandse huishoudens ligt volgens het onderzoek hoger. Nederlandse consumenten hebben namelijk voor 1,7 miljard euro aan smart home apparaten in huis. 2,8 miljoen huishoudens in Nederland zijn in het bezit van één of meerdere smart home producten (36 procent).

Klik op de visualisatie om te ontdekken hoe het maken van de quiz in zijn werk gaat.

‘Smart’ planning

Naast helpen tijdens de avond zelf, kan de speaker ook ondersteuning bieden tijdens de voorbereiding. Zo kan Alexa meerdere boodschappenlijstjes voor je maken, voor bijvoorbeeld je kerstdiner, uitnodigingen en cadeautjes. Ook kan de Amazon Echo je cadeautjes smart bestellen en ondersteunt de Google Nest Hub je bij het koken. Dit bijvoorbeeld door het voorlezen of op video laten zien van een recept.

Op deze manier kunnen smart home producten een deel van de stress rond kerstvoorbereidingen wegnemen. Jouw focus kan dan liggen op het bedenken van het perfecte cadeau.

Uitgebreide ‘smart’ decoratie

Lampjes in de kleuren rood en groen, knipperende kerstmannen en een hele versiering installatie in de voortuin kunnen de kerstdagen echt af maken. Maar als je dit elk jaar doet ken je vast het gedoe van telkens in en uit te pluggen als je thuis weggaat, naar bed gaat of opstaat. Hierbij bieden smart plugs en -lampen een extra mogelijkheid. Met smart plugs kan je al je aparte lampjes aanzetten zonder elke keer onder de kerstboom te duiken.

Smartlampen zijn led-lampen die zijn verbonden met het internet en dan bestuurd kunnen worden met een app of je telefoon of je smart speaker. Zo zet je in één actie al je lampen aan. Ook is het mogelijk de lampen te dimmen tijdens het diner of kerstgroen te maken tijdens het uitpakken van de cadeautjes. Ook de lampjes in de kerstboom kunnen smart zijn en dus op de avond zelf veranderen tussen de kleuren die passen bij jouw decoratie.

Klik op de visualisatie om verschillende soorten smart lampen te bekijken.