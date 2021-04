‘Met deze techniek had een drama als Pukkelpop wellicht voorkomen kunnen worden’

VIDEO Broers Aaron en Quinn (17) zijn sterren op TikTok en zo flikken ze dat: ‘Wij zijn dé tweeling’

29 maart De Dordtse tweelingbroers Aaron en Quinn (17) Bezemer begonnen zo’n jaar geleden hun avontuur op de populaire app TikTok. De tieners tikken bijna de half miljoen volgers aan en met bijna zeventig miljoen likes op hun video’s, is succes een understatement. Maar waar zit ’m dat nou in? ,,We onderscheiden ons niet alleen door tweeling te zijn, hoor.’’