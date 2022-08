Met deze truc maak je WhatsApp-chats veel persoonlijker

Naast een emoji of gif-animatie kun je een chat op WhatsApp ook opleuken met een sticker. Dat zijn in feite kleine fotootjes of illustraties die je snel vanuit het toetsenbord kunt aantikken. Vaak zijn het alternatieve smileys, van bijvoorbeeld een geinig figuur die een duim omhoogsteekt.

Je vindt stickers in WhatsApp door op het kleine stickerplaatje boven het toetsenbord te tikken en daarna nog eens onderaan op dezelfde sticker te drukken. Daar staan meerdere categorieën en kun je met de plus-knop ook nieuwe stickers downloaden.

Zo maak je zelf WhatsApp-stickers

Wie zelf stickers wil maken, kan dat niet zomaar vanuit de app van WhatsApp. In plaats daarvan moet je met de chatdienst inloggen in bijvoorbeeld de desktop-app op een computer of in je webbrowser. Daar vind je bij de reguliere sticker-pagina dan het knopje ‘Maken’, waarna wordt gevraagd een plaatje te uploaden.

Je krijgt knoppen om het plaatje mee uit te snijden en bewerken, waarna je hem kunt opslaan voor later gebruik. Hierna is de sticker ook te vinden en gebruiken in de reguliere app op je smartphone.

WhatsApp-stickers maken met een externe app

Wie geen computer bij de hand heeft, kan ook een externe app op een smartphone installeren. Op iPhones heb je bijvoorbeeld Sticker Maker Studio, terwijl op Android het simpeler getitelde Sticker Maker populair is.

Volg de instructies in deze apps en je hebt vrij snel een stickerpakket voor WhatsApp gemaakt, dat vervolgens ook in die app weer te gebruiken is. Je moet de sticker wel eerst een keer naar iemand verzenden voor hij in je archief belandt.

