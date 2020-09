Met je hoofd in de wolken, rondtollende ogen en een vrouw met een baard: nieuwe lading emoji’s goedgekeurd

Poll Wat bij Rob begon als jeuk, bleek huidkanker. ‘Ik ben door de app gered en mijn broer ook’

15 september MIDDELBURG - De rug van Rob zit vol met vlekjes. Eén meer of minder valt hem niet op. Maar die ene, die zag er wel héél raar uit. Jeukte ook nog eens als een gek en bloedde na het krabben. Met een app die huidkanker opspoort maakte hij een foto. Dat was zijn redding. ,,Een paar weken later is de plek weggesneden.”