Meten is weten: dit zijn de beste smartwatches om actief mee te sporten

Sporthorloges hebben de afgelopen jaren een grote transformatie doorgaan, waarbij ze zijn veranderd van een uitgebreid Casio-stijl horloge met als extraatje een hartslagmeting, naar apparaten met kleurenschermen die de beste functies van smartwatches en activity trackers integreren. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat veel allround smartwatches ook steeds beter als sporthorloge bruikbaar zijn, want door de integratie van optische hartslagsensors en gps-ontvangers kan je nu vrijwel alle smartwatches ook voor de basisfuncties van een sporthorloge inzetten.

Toch is er nog altijd een lijn te trekken tussen horloges die vooral smartwatch zijn en apparaten die zich primair op sport en gezondheid richten. Sporthorloges maken gebruiken van schermen die goed zichtbaar zijn met veel omgevingslicht en gaan een stuk langer mee op één accu. Dat is niet alleen handig qua gebruiksgemak, een lange accuwerktijd maakt het ook mogelijk om écht 24/7 hartslagmetingen te doen en zo ook slaap-, stress- en herstelpatronen in kaart te brengen.

De beste keus: Garmin Vivoactive 4

Volledig scherm Garmin Vivoactive 4. © Hardware Info

Garmins nieuwe Vivoactive 4 is een prima allround model. Vooral de 45 millimeter grote versie die wij testten is een fors en ‘stoer’ ogend apparaat, vooral gericht op mannen. De kleinere 4S is geschikter voor de vrouwelijke pols en biedt dezelfde uitgebreide functionaliteit. Garmin biedt net als Polar uitgebreide ondersteuning voor het registeren en analyseren van sportactiviteiten, maar ook dagelijkse beweging, calorieverbruik, stress, ademhaling en zelfs vochtverlies worden door de Vivoactive 4 in kaart gebracht. Ook dit horloge maakt gebruik van een touchscreen, maar in combinatie met twee knoppen op de behuizing is dat wat ons betreft een prima mix. De werktijd van de accu is uitstekend; wij haalden vier tot vijf dagen op één lading. Reden genoeg om ook de Vivoactive 4 met onze Excellent Choice award te bekronen.

De beste ‘traditionele’ smartwatch: Samsung Galaxy Watch Active 2

Volledig scherm Samsung Galaxy Watch 2. © Hardware Info

Samsung introduceerde begin vorige jaar de Galaxy Watch Active, later volgde de Watch Active 2. Op het moment van schrijven kost de Watch Active gemiddeld zo’n 190 euro. De Watch Active 2 is er in een 40 en een 44 millimeter variant, die respectievelijk ongeveer 260 en 280 euro kosten. De Active 2 lijkt niet zozeer als vervanger van de eerste Active in de markt gezet, maar als een verbeterd en daarmee ook wat duurder alternatief.

Hoewel de Watch Active duidelijk op de ‘actieve mens’ is gericht, is het zeker geen horloge voor die-hard sporters die graag statistieken uitpluizen. Dat komt vooral door de app die Samsung meelevert. Deze ‘Samsung Health’-app laat je duidelijk zaken zien als het aantal stappen gedurende de dag, je actieve minuten en slaap, maar de data die weergegeven worden over workouts zijn wat beperkt.



Daar komt bij dat Samsung alleen een smartphone app biedt; data in detail bekijken via een webinterface computer is niet mogelijk. Daarmee richt Samsung zich net als Fitbit vooral op mensen die een actieve lifestyle willen en minder op sporters die hun workouts en voortgang nauwgezet willen analyseren. Ook kan het toestel slaap bijhouden in verschillende fases, maar koppelt hier volgens geen score aan, waardoor er in een oogopslag niet meer informatie uit te halen is dan alleen hoe lang je hebt geslapen.

Een groter nadeel is echter de werktijd op de accu. Samsung heeft het in het geval van de eerste Watch Actrive over twee dagen, in de praktijk haalden wij dat net niet. ’s Morgens beginnen met een volle accu betekende bij ons dat het horloge de dag erna aan het eind van de middag weer aan de lader moest.

Voor de actieve sporter: Polar Vantage M

Volledig scherm Polar Vantage M. © Hardware Info

De Vantage M, die gemiddeld ongeveer 240 euro kost, is zelfs geschikt voor triatleten en is dankzij zijn transflectieve scherm en knopbediening in zeer uiteenlopende omstandigheden goed te lezen én te bedienen. De slaapgegevens die Polar bijhoudt zijn vrij gedetailleerd en omvatten onder andere je minimale hartslag, hartslagvariabiliteit en beweging. Op basis daarvan berekent het horloge hoe lang je slaapt, of er veel onderbrekingen in je slaap zijn en hoelang je REM- en diepe-slaapperiodes duren. Net als Fitbit berekent ook Polar uit deze data een slaapscore, die in één cijfer aangeeft of je voldoende én goed genoeg geslapen hebt.