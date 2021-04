Microsoft sluit miljardendeal met Amerikaanse leger om augmented reality-headsets te ontwikkelen

update Instagram haalde Martijn Koning offline na valse meldingen

14 maart Het Instagramaccount van Martijn Koning, waarop hij ruim 23.000 volgers heeft, was vandaag enkele uren offline. Het platform verwijderde de cabaretier ten onrechte na meldingen over na-apen: iemand anders zou zich met het profiel hebben voorgedaan als de comedian. Aangezien het om zijn echte account gaat, is het inmiddels weer in de lucht.