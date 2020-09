Microsoft: vele cyberaanvallen gericht op presidentsverkiezingen VS

Twitter scherpt beleid aan in aanloop naar verkiezingen VS

Twitter gaat harder optreden tegen berichten die zijn bedoeld om het vertrouwen in de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen. De berichtendienst gaat vanaf volgende week dergelijke misleidende of onjuiste informatie verwijderen of voorzien van een waarschuwing.



Twitter gaat bijvoorbeeld berichten aanpakken met onbewezen theorieën over verkiezingsfraude of misleidende informatie over de uitslagen. Ook kan worden ingegrepen als de verkiezingsoverwinning voortijdig wordt opgeëist of als wordt opgeroepen tot ,,onwettig gedrag om een vreedzame machtsoverdracht te verhinderen”.