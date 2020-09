Microsoft zet grote stap in console-oorlog en koopt gamestudio Bethesda voor 7,5 miljard dollar

Kimberly (25) kreeg wekenlang hitsige mannen aan de deur na vals Tin­der-pro­fiel: ‘Ik durfde niet meer naar buiten’

16 september ,,Hoi, ik kom voor de seks.” Wekenlang kreeg Kimberly (25) uit het Belgische Geel hitsige mannen aan de deur van haar appartement. Een gevolg van een extreem geval van cyberpesten. Een ‘vriendin’ had haar foto, naam en adres op Tinder gegooid met een uitnodiging voor seks. Het was maar één van de vele pesterijen die Kimberly en enkele andere jonge vrouwen moesten doorstaan. ,,Ik ben in een diep dal geraakt, maar ben gelukkig sterk. Jammer genoeg zijn vele andere meisjes dat niet.”