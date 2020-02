Mijlpaal bereikt: WhatsApp heeft 2 miljard gebruikers

Hands-on met Samsung Galaxy S20: dit vinden wij van het nieuwe vlaggen­schip

7:34 Samsung heeft gisteren in San Francisco tijdens het Unpacked-event haar nieuwe vlaggenschip-toestellen aangekondigd: de Samsung Galaxy S20-serie. Het gaat dit jaar om drie modellen: De S20, S20+ en de S20 Ultra. Tweakers mocht het toptoestel, de S20 Ultra, eerder al bekijken in Duitsland. Is het weer een kaskraker van de Zuid-Koreanen?