Miljoenen TikTok-fans treuren om plotselinge dood aapje George

Review: Ratchet & Clank: Rift Apart is een soort interactie­ve Pixar-film

13:45 Ratchet & Clank: Rift Apart is een game waar druk op ligt. Het is de eerste échte grote, exclusieve game voor de PlayStation 5, als je het niet het zeer hardvochtige Returnal meerekent. Laat de game zien waar de PlayStation 5 toe in staat is?