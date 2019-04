Mobiel bankieren-app ING weer bereikbaar na storing

IKEA kondigt betaalbare speakers aan

9 april Meubelgigant IKEA heeft in samenwerking met audiofabrikant Sonos twee nieuwe en betaalbare producten aangekondigd. Het gaat om een tafellamp- en een ‘boekenplankspeaker’. Het is vrij uniek dat een high-end audiomerk als Sonos samenwerkt met de meubelboer. Over technische specificaties of algemene kwaliteit is nog niets bekend.