Monteurs VodafoneZiggo al vijftig keer uitgerukt met AED

De monteurs van VodafoneZiggo met een defibrillator (AED) in hun bus, zijn het afgelopen jaar vijftig keer opgeroepen in levensbedreigende situaties. Daarbij konden ze dertig keer hulp bieden, zo meldt de provider. De hulp bestond niet alleen uit reanimeren, maar ook uit omstanders op afstand houden en assisteren van hulpinstanties.

,,Onze monteurs rijden overal in Nederland en met 1,2 miljoen klantbezoeken per jaar zijn we daarmee altijd dichtbij”, vertelt Nicole Hoebink van de internetprovider. Het bedrijf had een jaar geleden nog ‘slechts’ 25 monteurs rondrijden met een reanimatiediploma op zak en een zogeheten AED in de bus. Inmiddels zijn dat 75 monteurs.

Het initiatief is afkomstig van het eigen personeel, aldus het bedrijf. Eén van de initiatiefnemers is Gert Jan Hamstra. ,,We zitten veel op de weg en maken dan ook veel mee. Vaak sta je dan machteloos. Nu kunnen we daadwerkelijk het verschil maken.”

De monteurs krijgen automatisch via Whatsapp een oproep als er in de buurt waar zij zich op dat moment bevinden een hartstilstand plaatsvindt. Zij kunnen dan direct te hulp schieten met een AED. Met dat apparaat kan een elektrische schok worden uitgedeeld wat het hartritme weer helpt te herstellen.

‘6 minuten zone’

Niet alleen medewerkers van VodafoneZiggo maar ook van andere bedrijven, waaronder Philips en Opel, proberen van Nederland een zogeheten ‘6 minuten zone’ te maken. Juist de eerste minuten na een hartfalen zijn cruciaal.

De overlevingskans is het grootst als direct 112 wordt gebeld en er binnen zes minuten hulp is. Aangezien de gemiddelde aanrijtijd van een ambulance al gauw tien minuten is, is zo'n zone vrij cruciaal. Vooral ook omdat jaarlijks ongeveer 17.000 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis.