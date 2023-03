Musk: ‘Verlieslatend Twitter speelt na maart weer quitte’

Musk zei op een door zakenbank Morgan Stanley georganiseerde conferentie dat Twitter waarschijnlijk in het tweede kwartaal quitte kan spelen. Mogelijk zit er zelfs een positieve kasstroom in. Dat is nog iets anders dan een nettowinst, waarvoor ook nog rekening moet worden gehouden met afschrijvingen. Het door hem voor 44 miljard dollar gekochte bedrijf moest forse afschrijvingen doen, erkende de miljardair in een interview op het evenement.