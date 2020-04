Muziek in de lockdown-tuin: de populairste draadloze speakers voor buiten

De zon houdt moediger en moediger stand, waardoor ook tuin en terras steeds gretiger in gebruik worden genomen. Voor veel mensen hoort daar een tof muziekje bij. We bekeken welke draadloze speakers daar goed voor kunnen zorgen.

In een vijftal verschillende displayvitrines liet speakerproducent Sonos afgelopen zomer zien hoe goed de nieuwe Sonos Move-speaker tegen de elementen kan. Of de Move nu van de trap donderde of begraven werd onder een hoop zand; hij bleef werken. Show natuurlijk, maar er is een reden waarom Sonos dat ‘tegen een stootje kunnen’ zo dik in de verf zet: de Move is namelijk het eerste toestel van de Amerikaanse fabrikant dat specifiek voor gebruik buitenshuis dient.

En we moeten het toegeven: de Sonos One, met een prijs die ondertussen al wat onder de 400 euro zakte, is een zeer veelzijdig toestel. Je krijgt hier het beste van twee werelden: je gebruikt hem even gemakkelijk buiten als binnen, want hij werkt zowel op bluetooth als wifi. Zit je met je familieleden in de tuin, dan kan iedereen dus via bluetooth ‘inbreken’ op het toestel om er zijn of haar muziek op af te spelen.

Het grootste nadeel aan de Sonos One? Hij levert alleen monogeluid af. De Amerikaanse fabrikant gaat er met andere woorden een beetje vanuit dat mensen er minstens twéé in huis zullen halen, of meer, om op die manier een stereo-, surround- of multiroomgeluidsveld te creëren. Dat is jammer, want een Sonos One is een goed alternatief voor een dure buitenshuis-audio-opstelling, die je bovendien vaak alleen bij gespecialiseerde hifi-leveranciers kunt bestellen.

Altijd stof- en waterdicht

Twee Sonos Move-toestellen voor buiten dan? Kan natuurlijk, maar dan betaal je wel bijna 800 euro. Een betere optie is dan om uit te kijken naar een toestel dat stereogeluid geeft. Om onverwachte plensbuien dan toch te slim af te zijn, ga je ook nog altijd beter voor een speaker die stof- en stortbuidicht, of zelfs stof- en dompeldicht is, zodat hij ook een ongelukkige val in het zwembad overleeft.

Toegegeven: de Sonos Move zit natuurlijk in het Sonos-ecosysteem, wat betekent dat de spullen uitzonderlijk goed met elkaar samenwerken. Zie ook onze review van de Move. Daar betaal je dan ook een meerprijs voor. Toch keken we naar wat goedkopere modellen.

Volledig scherm De JBL BoomBox 2 © JBL

De keuze is dan behoorlijk uitgebreid en gaat van héél goedkoop (een JBL JR POP voor 19,99 euro) tot héél duur (JBL BoomBox 2 voor 519 euro). De goedkoopste modellen zijn veelal het soort draagbare speakers dat je kinderen meenemen naar het skatepark. Volume én geluid zijn meestal niet echt van het niveau om continu in de tuin te laten spelen.