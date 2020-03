Na Netflix verlaagt ook YouTube de videokwaliteit

YouTube maakt de maatregel vandaag bekend, meldt persbureau Reuters. ,,We gaan tijdelijk al het verkeer in de EU overzetten naar standard definition”, aldus de verklaring van YouTube. Het lijkt erop dat YouTube automatisch alle video’s op sd-kwaliteit zet en gebruikers een hogere kwaliteit handmatig kunnen instellen. Deze site heeft vragen bij YouTube uitstaan over de maatregel.



Gisteravond maakte Netflix bekend de kwaliteit van zijn video’s terug te schroeven. De dienst verlaagt daarbij de bitrate en verwacht dat dit tot een kwart minder verkeer zal leiden. Gebruikers zouden nog steeds een goede beeldkwaliteit ervaren, belooft Netflix. ,,Netflix zorgt ervoor dat leden de kwaliteit blijven krijgen die bij hun abonnement hoort, maar wel tegen de laagst mogelijke bitrate”, meldde het bedrijf aan Nu.nl.



Eurocommissaris Thierry Breton verzocht Netflix woensdag om in sd in plaats van hd te gaan streamen, om zo de druk op de netwerken te verminderen. Hij blijkt ook met YouTube-ceo Susan Wojcicki en Alphabet-topman Sundar Pichai gesproken te hebben over maatregelen. De druk op Europese netwerken is toegenomen omdat meer mensen thuiswerken en in huis moeten blijven.