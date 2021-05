Naakte bananen en pornogames: de vreemdste uitspraken in de zaak tussen Apple en Epic

Apple moet zich tegenover Fortnite-maker Epic Games verantwoorden in de rechtbank. Daar worden een hoop gekke uitspraken gedaan over games, de App Store en meer.

De populaire game Fortnite is al negen maanden niet meer in de App Store te vinden. Maker Epic Games was het er niet mee eens dat Apple 30 procent van alle aankopen binnen de game in eigen zak steekt, waarna het bedrijf een andere betaalmethode toevoegde. Daarmee werden Apples regels overtreden en verdween de game uit de App Store.

Het was het begin van een lange vete tussen beide bedrijven. Epic Games stapte meteen naar de rechter - de aanklacht lag al klaar, omdat de gamereus stiekem al had voorspeld wat Apple zou doen. In de rechtszaak wordt Apple beschuldigd van machtsmisbruik.



De uitslag van deze zaak kan grote veranderingen teweegbrengen voor Apple en de App Store. De zaak is nog in volle gang, maar we zetten alvast enkele opvallende uitspraken voor je op een rij.

Apple wees miljoen apps af in 2020

Een van de gronden waarop Apple de 30 procent commissie verdedigt, is dat het bedrijf veel moeite stopt in het veilig houden van de App Store. Apple heeft laten weten in 2020 bijna een miljoen ‘problematische’ apps uit de App Store te hebben geweerd, omdat de apps zich onder andere niet aan de privacyregels hielden, kopieën van andere apps waren of verborgen functies hadden.

‘Het is gewoon een banaan’

Toen tijdens de rechtszaak beelden van Fortnite werden getoond, was daarop iets geks te zien: een gele, levende banaan genaamd Peely. Dit is een speelbaar personage dat gamers kunnen vrijspelen. Peely had een maatpak aan, want dat was volgens de advocaat ,,gepaster in de rechtbank”. In werkelijkheid draagt het personage namelijk helemaal niks. Het ging tijdens een verhoor verrassend lang over Peely. Toen werd gevraagd of de gameheld een ongepast personage zonder zijn outfit zou zijn, stelde de advocaat van Epic ons gerust: ,,Dan is het gewoon een banaan.”

Wat is een game?

Een vraag waar gamemakers, critici en wetenschappers maar niet uitkomen, werd ook tijdens de rechtszaak behandeld: wat is eigenlijk een game?

Volgens Trystan Kosmynka van Apple is het duidelijk: games hebben een begin, een eind en uitdagingen. Een opvallende uitspraak, want games zoals Minecraft zonder einde vallen daar in principe niet onder. Toen Kosmynka verduidelijkte dat Minecraft wel een game is, maar Roblox niet, zorgde dat alleen maar voor meer verwarring. in de App Store staat Roblox namelijk duidelijk als game gemarkeerd.

Om het nog ingewikkelder te maken ziet Epic-ceo Tim Sweeney Fortnite eerder als een multiversum, omdat je in het spel ook bijvoorbeeld concerten kunt bezoeken.

Wat is een iPhone?

Als Apple een onwettige monopolie bezit met de App Store, is dat mogelijk ook het geval met Microsoft, Nintendo en Sony en hun spelcomputers. Om dat te bepalen moest de vraag beantwoord worden: is een iPhone eerder te vergelijken met een spelcomputer, of juist met een pc?

Lori Wright van Microsoft stelt dat de Xbox-spelcomputer een apparaat is voor een specifiek doel: het bieden van een gaming-ervaring. Daarom kan Microsoft de controle houden over bij welke content gebruikers kunnen. Aan de andere kant zijn pc’s meer voor algemeen gebruik. Je koopt een pc voor allerlei doeleinden en er zijn talloze manieren om apps voor Windows te downloaden.

De iPhone lijkt in deze vergelijking het meest op een pc, in tegenstelling tot een apparaat voor een specifiek doel zoals een iPod. Daarom zou het logisch zijn om apps op verschillende manieren te kunnen downloaden en niet alleen via de App Store.

Porno in de Epic Games Store

Een opvallend uitstapje in de rechtszaak is die naar gamewinkel Itch.io. Dat is een plek voor de kleinste spellen van onafhankelijke gamemakers. Daar worden ook veel volwassen games met seksuele content aangeboden. Itch.io heeft een eigen app die in de digitale winkel van Epic Games wordt aangeboden.

In die app is het mogelijk om vervolgens allerlei spellen te downloaden die Epic Games niet vooraf heeft gecontroleerd. Eén daarvan is bijvoorbeeld het pornospel Sisterly Lust, dat volgens Apple ,,vol zit met termen die ongepast zijn hardop te zeggen tijdens de rechtszaak”. Dat zit bij de techgigant anders, meent Apple: daar zorgt een moderatieteam ervoor dat vunzigheid buiten de digitale winkeldeuren blijft.

