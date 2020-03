Nederland massaal aan de webcam: voorraden bijna op, prijs verdubbeld

De prijzen van webcams zijn in de afgelopen twee weken enorm gestegen. Tegelijkertijd raken de webcams bij bijna elke webshop uitverkocht. De gemiddelde prijs van webcams die winkels in de Tweakers Pricewatch aanbieden, is meer dan verdubbeld. Het aantal aangeboden webcams in de prijsvergelijker is sterk afgenomen.

De gemiddelde prijs van een webcam in de Tweakers Pricewatch schommelde voor 12 maart rond de 220 euro, maar steeg daarna snel en ligt na bijna twee weken op meer dan 450 euro. In de periode daarvoor was de prijs stabiel: het aantal aangeboden webcams daalde miniem sinds januari.

Op donderdag 12 maart kondigde de Nederlandse overheid aan dat burgers zoveel mogelijk moesten gaan thuiswerken als maatregel tegen het nieuwe coronavirus. Al direct bleek dat webcams vanaf die dag enorm in populariteit stegen. Dat lijkt gevolgen te hebben voor het aanbod: het aantal prijsweergaven van webcams is sinds 12 maart gekelderd van zo’n 700 naar minder dan 230. Bij veel webwinkels zijn populaire webcams tijdelijk uitverkocht. Wanneer ze weer op voorraad zijn, is onbekend.

De prijsstijging verschilt sterk per model. Van de vier populairste webcams in de Pricewatch is de prijsstijging het sterkst bij de goedkope Logitech HD Pro C270. De gemiddelde prijs is verdriedubbeld van zo’n 30 euro naar meer dan 90 euro. De gemiddelde prijs van de Microsoft HD Lifecam 3000 steeg veel minder snel, van zo’n 30 naar 40 euro, maar dat lijkt samen te hangen met de sterke terugval in het aanbod, in de zin dat er nog maar twee winkels zonder voorraad dit product aanbieden. Bij een groter aanbod was de prijsstijging waarschijnlijk doorgezet.