Nederlanders googelden veel over corona en Peter R. de Vries afgelopen jaar

Wat is 2G? En een antigeentest? Het zijn twee vragen die Nederlanders dit jaar vaak aan Google stelden. Dat maakt Google bekend in het jaaroverzicht van trending zoekopdrachten, de Year in Search 2021. De vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries voert de lijst van opvallend vaak voorkomende zoektermen aan.

Veel Nederlanders gebruikten Google om te ontdekken wat er met Peter R. de Vries was gebeurd, hoe het met hem ging en wie hij überhaupt was, meldt de zoekmachine. Sommigen wilden meer weten over zijn familie, terwijl anderen op zoek waren naar beelden van de aanslag.



Dat Peter R. de Vries op nummer 1 staat in de lijst betekent overigens niet dat het de meest gezochte term op Google was: dat was in 2021 ‘YouTube'. Het overzicht laat niet de populairste zoekopdrachten zien, maar de ‘top trending'. Dat betekent dat er opvallend veel meer op werd gezocht dan een jaar geleden.

Nummer 2 op de lijst is ‘EK 2021'. Opvallend, omdat het formeel het uitgestelde EK van 2020 met de naam ‘Euro 2020' betreft. De nummer 3 trending zoekopdracht had te maken met de verkiezingen: dat was de stemwijzer. De populariteit van deze zoekopdracht was het grootst op 16 maart, de dag voor de Tweede Kamerverkiezingen, wat suggereert dat veel kiezers op het laatste moment nog zochten naar informatie over de deelnemende politieke partijen.

Corona

Ook coronagerelateerde zoekopdrachten scoorden hoog: op plek 4 en 5 staan ‘avondklok’ en ‘testen voor toegang’. Er werd vooral gezocht naar de avondklok toen die eind januari van kracht werd. Zoekopdrachten in combinatie met ‘verklaring’ en ‘eigen verklaring’ waren populairder dan vragen omtrent de tijd waarop de avondklok formeel inging.

Een antigeen(corona)zelftest van Roche.

Ook bij de ‘wat is’-zoekopdrachten is corona een populair thema: ‘wat is 2G’ en ‘wat is een antigeentest’ voeren deze lijst aan. Nederlanders zochten daarnaast vaak op ‘wie is Willem Engel’ - die zoekopdracht staat op de tweede plek in de categorie ‘wie is’. Op nummer 1: ‘Wie is Eddie de Clown?’ De horrorclown en Walibi-mascotte raakte eind dit jaar even in opspraak vanwege een TikTokfilmpje, waarin hij volgens sommigen te bot reageerde toen een meisje hem vertelde dat haar ouders waren overleden.

Sneeuw en Squid Game

De kou in januari en februari leidde tot de gestegen populariteit van de zoekopdracht ‘sneeuwradar’ op plek 6 in de algemene top 10 trending onderwerpen, gevolgd door de Olympische Spelen op de zevende plaats, waarbij Google-gebruikers vooral nieuwsgierig bleken naar de medaillespiegel.

De lijst trending politici wordt aangevoerd door twee vrouwen: Nederlanders zochten dit jaar opvallend vaak naar Sigrid Kaag en Vera Bergkamp. Op nummer 3 vinden we de Amerikaanse president Joe Biden. In de categorie trending sporters voert de Deense voetballer Christian Eriksen de lijst aan, terwijl Ajax bovenaan de lijst ‘eredivisieclubs’ staat. De populaire serie Squid Game is top trending op het gebied van tv, series en films. Alec Baldwin, die per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot op de set, is nummer 1 trending acteur.

Alec Baldwin.

Top 5 algemene zoekopdrachten

1. Peter R. de Vries

2. EK 2021

3. Stemwijzer

4. Avondklok

5. Testen voor Toegang



Top 5 corona

1. Avondklok

2. Testen voor Toegang

3. Coronatest

4. Coronacijfers

5. CoronaCheck-app



Top 5 ‘wie is?’

1. Wie is Eddie de Clown?

2. Wie is Willem Engel?

3. Wie is Peter R. de Vries?

4. Wie is Nabil B?

5. Wie is Delano G?



Top 5 ‘wat is?’

1. Wat is 2G?

2. Wat is een antigeentest?

3. Wat is een flixie? (antwoord: een dixi met flitser, tegen hardrijders)

4. Wat is cenosillicafobie? (antwoord: de angst voor een leeg glas bier)

5. Wat is matineus? (antwoord: geneigd om vroeg op te staan)



Top 5 ‘hoe?’

1. Hoe laat speelt Nederland?

2. Hoe oud is Stefan de Vries?

3. Hoe kom ik aan het gele boekje?

4. Hoe laat is de persconferentie?

5. Hoe gaat het met Peter R. de Vries?



