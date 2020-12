Nederlanders niet bang voor Chinese telefoon, wel beducht voor Chinese technologie in 5G-netwerk

Veilig data bewaren: dit zijn de beste usb-sticks

5 december De USB-stick, of flashdrive zo je wilt, is anno 2020 hét middel voor het fysiek overdragen van data. Voor velen is het ‘overprikken’ van een flashdrive nog altijd de snelste en handigste manier om snel een bestand van het ene systeem naar het andere over te zetten. We bekeken 35 (!) USB-sticks in elk segment. Dit zijn onze favorieten.