Nederlanders willen ‘digitaks’ voor internetbedrijven

85 procent van de Nederlanders is voorstander van de invoering van een belasting voor internetbedrijven. Bijna een kwart is zelfs ,,zeer sterk'' voor een 'digitaks' voor bedrijven als Amazon, Google en Netflix en een ruime meerderheid vindt dat de EU niet moet wachten tot er wereldwijd regels zijn afgesproken.

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Kieskompas in zes Europese landen. Dinsdag moeten de EU-ministers van Financiën in Brussel besluiten over de invoering van een Europese belasting op internetdiensten. De 'digitaks' dreigt wegens onenigheid echter op de lange baan te worden geschoven.

In de zes landen, naast Nederland ook Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden, steunt 75 procent van de bevolking de belastingmaatregel. "De uitkomst laat zien dat je geen linkse jongen hoeft te zijn om het belachelijk te vinden dat techreuzen als Google en Facebook nauwelijks belasting betalen", zegt Europarlementariër Paul Tang (PvdA). "Iedereen vindt dat dat daar iets aan gedaan moet worden. De ministers moeten luisteren naar wat er leeft onder de bevolking en werken aan een eerlijk belastingsysteem."



De Europese Commissie wil dinsdag een besluit uit angst dat een aantal lidstaten op eigen houtje wetgeving invoert waardoor een lappendeken aan regels in de EU ontstaat. Spanje, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben al plannen aangekondigd. Een aantal landen, waaronder Nederland, wil dat de belasting via OESO, het internationale samenwerkingsverband van 36 landen waaronder de VS en Japan, wordt geregeld. Maar dat kan nog jaren in beslag nemen.

Belastingparadijs

Bedrijven betalen nu volgens de mondiale afspraken winstbelasting in het land waar ze 'met steen en mortel' gevestigd zijn. Internetreuzen als Amazon en Apple zijn nu gevestigd in fiscaal aantrekkelijke landen waar ze weinig belasting betalen. Intussen draaien ze enorme omzetten in andere landen die door de vestigingsregel belastinginkomsten mislopen.