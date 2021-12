Nederlands bedrijf leert je hoe je deepfakes kunt herkennen: ‘Verstopte gans tussen de eenden’

Dankzij deepfake-technologie kan iedere video- of audioboodschap op je telefoon of computer tegenwoordig nep zijn. Wie of wat kunnen we inmiddels nog vertrouwen? Bij DuckDuckGoose weten ze precies hoe je de ‘verstopte gans tussen de eenden kunt herkennen’. Ze vertellen erover in de rubriek Technische Dienst.