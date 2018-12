Nederlandse twitteraars zijn machtig, maar maken ook slachtoffers

123456 weer hét slechtste wachtwoord van 2018

8:00 Mensen blijven maar zwakke wachtwoorden gebruiken voor hun e-mailadressen en hun andere accounts. Dat concludeert beveiliger SplashData. Het bedrijf maakt elk jaar een overzicht van slechte wachtwoorden. Op de ranglijst staan veel oude bekenden, maar ook een paar opvallende nieuwkomers. Een daarvan is Donald. ''Sorry, meneer de president, dit is geen fake nieuws. Uw naam gebruiken als wachtwoord is gevaarlijk'', zegt de topman van SplashData, Morgan Slain.