Nee, Simba1! is geen veilig wachtwoord: ‘Criminelen proberen dat als eerste uit’

Is deze nieuwe OnePlus 8T wederom een smartphone-hit?

7 november OnePlus is inmiddels niet meer weg te denken als kwalitatief hoogwaardig smartphone-merk. De Android-telefoons vliegen als warme broodjes over de toonbank in Nederland en elk nieuw toestel is een verkoophit. De OnePlus 8T is de nieuwste telg in de line-up. Is het weer een succesverhaal? Tweakers zocht het uit.