Netflix en Disney ken je, maar deze streamingdiensten vast nog niet

Netflix, Amazon Prime, Videoland en Disney+ zijn bekende streamingdiensten. Heb je een andere smaak of bieden deze diensten maar weinig van jouw gading? We zetten de leukste alternatieve aanbieders op een rij.

Met het immer uitdijende aanbod van streamingdiensten, is het logisch dat de wat kleinere partijen minder opvallen. Toch is er veel aanbod op dat vlak. Vooral voor liefhebbers van filmfestivals, wereldcinema, filmhuiscontent en documentaires zijn er prachtige alternatieve partijen. Ben je op zoek naar Indiase of Aziatische content of kleinere arthousefilms, dan doe je er goed aan deze bijzondere alternatieve streamingdiensten te overwegen.

CineMember

€6,95 per maand, losse titels te huur voor €4,95

Liefhebbers van arthouse zitten bij het Nederlandse CineMember op de voorste rij. Voor zover het geldt, biedt deze streamingdienst de net wat bekendere arthouse-films aan. Met een aanbod van ruim 850 (!) filmhuistitels valt er veel te genieten, waaronder flink wat documentaires. Wordt wekelijks aangevuld met nieuwe content.

Horrify

€6,95 per maand, €34,95 per zes maanden, €69,95 per jaar

Voor horror en slasherfilms hoef je bij de grote streamingdiensten niet echt aan te kloppen, een paar bekendere films uitgezonderd. Liefhebbers van horror kunnen beter inloggen bij Horrify, alhoewel het aanbod voornamelijk uit obscure B-titels bestaat. Voor blockbuster-horror moet je hier niet zijn. Wel leuk: zowel oude films en Zuid-Europese horror passeren de revue en iedere maand wordt het aanbod ververst.

Bron: Independer - cyberverzekering Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Cinetree

€7,99 per maand, losse titels te huur voor €4,99

Deze Nederlandse streamingdienst is het initiatief van actrice en filmmaker Hanna Verboom en pakt de zaken behoorlijk anders aan. Iedere maand worden er bewust ‘slechts’ vijftien films en documentaires geselecteerd die worden toegelicht door filmmakers, programmeurs acteurs en filmjournalisten. Deze content verdwijnt na een maand en komt dan beschikbaar als huurtitel. Cinetree-leden krijgen 30 procent korting op alle huurfilms. Zo willen Verboom en co dat leden bewuster laten kijken naar hetgeen aangeboden wordt.

IFFR Unleashed

€5 per maand, losse titels te huur voor €4,50, korte films voor €1

IFFR Unleashed is de streamingservice van Het International Film Festival Rotterdam en laat liefhebbers het gehele jaar door speciale filmfestivalfilms van over de hele wereld bekijken. Naast bijzondere films en speciale collecties, zijn er masterclasses en talks bij te wonen. Op deze manier wil men het aanbod van eerdere festivals bewaren en blijvend promoten, waarbij bekende namen afgewisseld worden met meer experimentele werken. Goed om te weten: van de opbrengst van deze on demand service gaat de helft naar de makers.

Picl

€8,50 voor premièrefilms, €4,99 oudere content

Picl is vergelijkbaar als de dienst Pathé Thuis alleen dan voor filmhuisaanbod. Als je niet kunt wachten op een nieuwe titel maar je niet vaak in de gelegenheid bent om fysiek naar een filmhuis toe te gaan is Picl absoluut de aanbieder voor jou. Op het moment dat er een nieuwe film of documentaire in een filmhuis beschikbaar komt, is deze tevens direct beschikbaar via Picl. Dat kan omdat er 38 Nederlandse filmtheaters en filmhuizen aangesloten zijn bij deze dienst. Picl biedt dus een actuele selectie aan van premièrefilms, geselecteerd door programmeurs van filmhuizen en theater. Je huurt de films dus steeds los, en hebt na aanschaf 48 uur om de titel te bekijken. Door een film te huren steun je bovendien een filmtheater naar keuze, deze profiteert mee van jouw (digitale) ticket.

Mubi

€9,99 per maand of €71,88 per jaar

Deze internationale streamingdienst lijkt een beetje op Cinetree. Ieder dag stelt de arthous- aanbieder een titel ter beschikbaar die na dertig dagen weer verdwijnt. Het aanbod is zeer divers, en toont content en specials van over de hele wereld, uit alle windstreken en uithoeken. Daarnaast komen zowel oudere titels aan bod als nieuwere content. Ook de Mubi-community is zeer betrokken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.