Nieuw spel Pokémon Sleep beloont je voor je dutjes

Hoe Pokémon Sleep er exact uit zal zien, is nog niet bekend; het spel zit nog in de ontwikkelingsfase. Wel is duidelijk dat je slaappatroon een grote rol zal spelen. Volgens Gamespot zou vooral de tijd die je slapend doorbrengt en het tijdstip waarop je wakker wordt het spel beïnvloeden. Of je door een goede nachtrust automatisch Pokémon vangt of bijvoorbeeld Pokémon kunt trainen, is niet meteen duidelijk.

Pokémon Go Plus +

Om je dutjes te registreren, werkt Nintendo aan een accessoire. Dat wordt een uitgebreide versie van de Pokémon Go Plus, het elektronische knopje waarmee je nu al automatisch Pokémon kunt vangen. De nieuwe gadget krijgt dan ook de weinig originele naam Pokémon Go Plus + (lees: de Pokémon Go Plus Plus).



Tijdens de dag zou je de Pokémon Go Plus + kunnen gebruiken om Pokémon te vangen, maar ’s nachts zou je het ding naast je kussen kunnen leggen om je slaaptijd te monitoren. Die informatie stuurt het toestel door naar je smartphone via bluetooth. Hoe het apparaat de slaaptijd precies registreert, is niet duidelijk. De Pokémon Go Plus kostte zo’n 40 euro; mogelijk wordt de opvolger nog een stukje duurder.