Nieuwe bezorgdrone Amazon wordt ‘binnen enkele maanden’ ingezet

Het Amerikaanse bedrijf kwam al eerder met een bezorgdrone. In 2016 leverde een drone van Amazon bijvoorbeeld al pakjes af in het Vereniging Koninkrijk. De toenmalige versie was echter niet goed genoeg, dus het nieuwe model is op een aantal punten verbeterd.



Zo is deze drone stabieler en in staat om verder te vliegen; de maximale vliegafstand bedraagt 24 kilometer. Verder zouden de sensoren van de drone beter in staat zijn om bijvoorbeeld mensen, auto’s en overhangende kabels te signaleren.