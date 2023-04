Nieuwe functie Snapchat wil met kinderen afspreken: 'Zie ik je vanavond? Ik ben een echt persoon!’

Musk zegt sorry tegen ontslagen medewerker die hij publiek belache­lijk maakte: ‘Hij overweegt te blijven’

Elon Musk heeft excuses aangeboden aan een gehandicapte medewerker van Twitter die werd ontslagen nadat hij direct aan de topman had gevraagd of hij nog een baan had. Musk had onder meer gespot met de handicap van de man en zegt nu verkeerd ingelicht te zijn.