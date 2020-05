Nieuwe OnePlus 8 (Pro): zijn deze smartphones hun stevige prijskaartje waard?

ReviewDe toestellen van OnePlus kruipen al jaren richting de top van de smartphonemarkt, zowel wat mogelijkheden als wat prijs betreft. Het merk is winnaar van diverse Tweakers-awards, maar heeft in het afgelopen jaar afstand moeten doen van de nummer-eenpositie. Dat komt niet doordat de smartphones minder goed zijn geworden, maar door die stijgende prijs. Zijn de nieuwe OnePlus toestellen het waard? De experts van Tweakers namen de toestellen onder de loep.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide review op Tweakers.

De OnePlus 8 en 8 Pro kosten respectievelijk 100 en 190 euro meer dan hun voorgangers. Hoewel meer fabrikanten serieuze prijsverhogingen hebben doorgevoerd, is dat geen kattenpis. Er zijn natuurlijk wel verbeteringen.

OnePlus 8

Volledig scherm OnePlus 8 © Tweakers

De OnePlus 8 biedt een breed scala aan verbeteringen. Zo heeft het verbeterde accuduur, een afgerond scherm en een hogere maximale helderheid. Ook onder de motorkap is de OnePlus 8 flink vooruit gegaan ten opzichte van zijn voorganger.

De 8 en 8 pro beschikken allebei over een Snapdragon 865 van Qualcomm. De chip is zoals verwacht weer een stuk sneller en efficiënter, zo’n 25 procent. In combinatie met het systeem, OxygenOS 10, leidt dat tot een soepele gebruikerservaring. De software is snel en komt zonder irritante extra apps. De OnePlus 8 is bovendien te gebruiken met 5G. Ook de camerkwaliteit is een stap vooruit gegaan, maar de 8 mist wel de telelens van zijn voorganger. Niet getreurd, want we vinden de ultra groothoeklens in praktijk vaak beter van pas komen.

De OnePlus 8 is flink vooruitgegaan, maar dat is ook terug te zien in de prijs. Het toestel is zeker nog een goede koop, maar OnePlus is niet meer de prijsvechter van weleer.

OnePlus 8 Pro

Volledig scherm Oneplus 8 Pro © Tweakers

De 8 Pro heeft grotere verbeteringen doorgemaakt ten opzichte van zijn voorganger. Het scherm heeft nu een resolutie van 3168x1440, met een hogere verversingssnelheid. Daarmee troeft OnePlus zijn directe concurrenten van Samsung en Huawei af.

De camera achterop is een behoorlijke stap vooruit. Met de nieuwe en grotere primaire sensor legt de 8 Pro veel detail vast en ook de ultragroothoekcamera heeft een goede sensor, waardoor hij het met minder licht afkan. Het is een camerasysteem waarmee we in veel situaties uit de voeten kunnen. De 8 Pro is echter nog niet zo consistent als een S20(+)-toestel of zo veelzijdig en goed als een Huawei P40 Pro.

Ook de accuduur is flink verbeterd, ondanks de hogere verversingssnelheid, wat meer batterij kost. Je bent flexibel hierin, want je kunt de resolutie en verversingssnelheid bijvoorbeeld verlagen om meer uit je accu te halen, mocht dat eens nodig zijn. Razendsnel draadloos laden is verder een belangrijke upgrade. Met de speciale 30W-lader kun je hem in een half uur halfvol laden en dat is indrukwekkend.