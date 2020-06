Nog eens zeven ruisonderdrukkende hoofdtelefoons getest: welke moet je in huis halen?

We hebben al vaker noisecancelling hoofdtelefoons naast elkaar gezet en nader bekeken, en meestal behoren de modellen van Sony en Bose tot de absolute top. Maar er is natuurlijk meer op de markt, en in tijden van (nog even) thuiswerken, kunnen we maar niet vaak genoeg zeggen dat zo’n ruisonderdrukkende hoofdtelefoon goud waard is. We keken dus naar nog meer modellen. Welke moet je hebben?

Vlak voor de jaarwisseling plaatsten we twee noisecancelling hoofdtelefoons tegenover elkaar. Het waren niet de minste: de Sony WH-1000XM3 en de Bose NC700, de opvolgers van de onbetwiste toppers van de afgelopen jaren, maar er is natuurlijk meer dan die twee grote spelers. De concurrentie heeft niet stilgezeten. Sinds Sony en Bose hun topmodellen op de markt hebben gebracht, hebben ook hun concurrenten nieuwe hoofdtelefoons gepresenteerd. Daarvan gaan we er hier een aantal onder de loep nemen, naast een andere van Sony. We gaan zeven noisecancelling hoofdtelefoons tegen elkaar afzetten om te kijken of er een goed alternatief is voor de twee topmodellen uit de vorige test.

Hoe hebben we getest?

Zoals gebruikelijk hebben we de zeven hoofdtelefoons door onze testopstelling gehaald om te meten hoe goed de geluidsweergave en de noisecancelling zijn, en om te meten hoe groot de harmonische vervorming van de verschillende modellen is. Uiteraard hebben we de modellen ook aan een uitgebreide praktijktest onderworpen, want er valt genoeg over een hoofdtelefoon te vertellen dat niet in een grafiek te vangen is.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm Bekijk de testresultaten in bovenstaande afbeelding © Tweakers

Verder hebben we een creatieve oplossing moeten bedenken voor het testen van noisecancelling in de praktijk. Onze labtest zegt veel, maar daar willen we praktijkervaring tegenover zetten. Normaal gesproken proberen we de hoofdtelefoons uit in trein en vliegtuig, maar dat zat er de afgelopen weken niet in. Daarom hebben we een list verzonnen. Op internet zwerven diverse bestanden met het geluid van een vliegtuigcabine. Die hebben we tegelijkertijd afgespeeld via twee speakers. De een met een wat hoger, de ander met een lager geluid, en in die herrie hebben we de hoofdtelefoons geprobeerd.

Winnaars en verliezers

Er is in deze test niet zozeer sprake van een duidelijke verliezer, maar meer van hoofdtelefoons waarvan sommige eigenschappen tegenvallen. Zo heeft de WH-H910N van Sony de beste noisecancelling van alle hoofdtelefoons in deze test en een prettige touchbediening, maar valt het geluid dat de kleine drivers produceren, tegen. Het gevolg is dat we hem toch niet aanraden.

Volledig scherm Nog eens zeven ruisonderdrukkende hoofdtelefoons getest. © Tweakers

Iets vergelijkbaars geldt voor de AKG N700NC: goed geluid, maar de noisecancelling en de accuduur vallen tegen, zodat ook de N700NC niet tot onze favorieten behoort. De Marley Exodus ANC is de goedkoopste hoofdtelefoon in de test en oogst sympathie met de gedeeltelijk houten behuizing. Ook hier valt het geluid van de microfoon echter tegen, bovendien zit hij niet echt lekker en ontbreekt een app. Daar wegen de lage prijs en een exceptioneel lange accuduur niet tegenop.

Favorieten

Waarmee we zijn aangeland bij onze twee favorieten: de Monitor II ANC van Marshall en de PXC 550-II van Sennheiser. Beide presteren uitstekend en het is wat ons betreft een kwestie van smaak aan welke je de voorkeur geeft. Beide klinken goed, waarbij we een lichte voorkeur hebben voor het iets neutralere geluid van de Marshall. Daar staat echter tegenover dat de Monitor II dan wel goed klinkt, maar weinig codecs ondersteunt. Wellicht een groter nadeel: Marshall levert bij de Monitor II een slappe zak van spijkerstof, die de hoofdtelefoon niet zo goed beschermt als de case die Sennheiser meelevert. Gelukkig is de Monitor II erg degelijk en kan hij dus wel een stootje hebben.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm Marshall Monitor II © Tweakers

Voor beide hoofdtelefoons geldt verder dat we zeer te spreken zijn over de noisecancelling. Die is niet zo goed als bij Sony, maar veel scheelt dat niet. Beide hebben bovendien een prima microfoon, wat wil zeggen dat ze prettig zijn om mee te bellen. De oorschelpen van de PXC 550-II zijn naar onze smaak echter iets te smal, wat afbreuk doet aan het draagcomfort, waar we de Monitor II juist erg prettig vinden zitten, hoewel die laatste een stuk zwaarder is. Bovendien is de app die Sennheiser beschikbaar stelt, wat karig, wat maakt dat we een lichte voorkeur hebben voor de Marshall Monitor II. Hij klinkt goed, heeft goede noisecancelling, heeft een prima microfoon, zit prima, heeft een handige joystick en een mooi, stoer uiterlijk: gewoon een toffe hoofdtelefoon.