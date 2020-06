NPO Start voegt samenkijkoptie toe: kletsen en kijken tegelijk

De nieuwe toepassing heet NPO Samen en is de komende maanden als experiment beschikbaar voor vele programma's van de NPO. In totaal kunnen maximaal vier webcams terecht in de 'virtuele huiskamer'.



Martijn van Dam, binnen de raad van bestuur van de NPO verantwoordelijk voor technologie en innovatie, is enthousiast over deze nieuwe manier van samen televisiekijken. ,,Als NPO laten we Nederlanders graag dingen samen beleven. Dat zorgt voor meer onderlinge verbondenheid. Ook in ons innovatiebeleid zetten we daar natuurlijk op in.”



Volgens Van Dam is het een geschikte manier om op afstand toch samen kijkervaringen te delen. ,,Dit heeft natuurlijk de afgelopen maanden een nóg grotere betekenis gekregen. Samen televisiekijken met je oudere vader of moeder was heel gewoon, maar nu voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend. Of met goede vrienden een avond bingewatchen. We hopen met NPO Samen dat soort dingen weer makkelijker te maken, ook als je noodgedwongen afstand van elkaar moet houden.”