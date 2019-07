Nu ook voordeur van appartementencomplex openen met slim deurslot

Voor gewone woningen heeft Nuki het Smart Lock in het assortiment, een slim deurslot dat aan de binnenzijde van de voordeur wordt bevestigd. De gebruiker kan het slot op afstand bedienen of desgewenst volledig automatiseren.

In appartementencomplexen met een centrale hal en een gemeenschappelijke voordeur was deze oplossing wel bruikbaar, maar er moest nog steeds een sleutel gebruikt worden voor de gemeenschappelijke voordeur. Speciaal voor eigenaars en bewoners van deze woningen brengt de fabrikant later deze zomer de Nuki Opener op de markt.

De Nuki Opener wordt rechtstreeks aangesloten op het intercomsysteem van het appartement; een ingreep waarvoor volgens Nuki geen toestemming van de verhuurder nodig is. Bevoegde gebruikers kunnen de toegangsdeur tot het complex vervolgens openen door simpelweg aan te bellen – een functie die Ring to open heet – of door via de smartphone-app de corresponderende opdracht te geven.

Niet elk intercomsysteem is geschikt voor de Nuki Opener. Het bedrijf heeft een lijst opgesteld met compatibele intercoms.

Kantoren

De Nuki Opener heeft ook een ‘permanente modus’, waarmee de deur binnen de voorgeprogrammeerde tijdstippen automatisch wordt geopend telkens er iemand aanbelt. Volgens de fabrikant is deze functie erg geschikt voor kantoren, dokterspraktijken en vakantie-appartementen, maar evengoed voor het binnenlaten van gasten op een feestje, wanneer het lastig kan zijn om de deurbel te horen.

Voor de eigenlijke voordeur van het appartement kan de gebruiker de Nuki Opener combineren met het Smart Lock, waarvan onlangs nog een verbeterde versie verscheen. Dat apparaatje heeft een adviesprijs van 229 euro of 299 euro in een bundel met een Nuki Bridge. De prijs van de Nuki Opener, die later deze zomer moet verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.