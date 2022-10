Oeps: ongevaldetectie-functie iPhone en Apple Watch belt alarmnummers in achtbanen

De ‘Crash Detection’- of ongevaldetectie-functie op iPhone 14-toestellen en de nieuwe Apple Watch Series 8, SE en Ultra lijkt zichzelf te activeren in achtbanen. Dat meldt The Wall Street Journal . De functie is normaal bedoeld om automatisch de hulpdiensten in te schakelen bij een auto-ongeluk.

De haperende ongevaldetectie-functie zou ertoe geleid hebben dat hulpdiensten in de VS al meermaals werden ingeseind vanwege een zogezegd ‘ernstig ongeluk’, terwijl gebruikers eigenlijk gewoon in een achtbaan zaten, schrijft The Wall Street Journal.

De hulpdiensten vlakbij pretpark Kings Island in de Amerikaanse plaats Cincinnati hebben sinds de lancering van de iPhone 14 bijvoorbeeld zeker zes noodoproepen ontvangen tijdens achtbaanritten. Het voorval zou zich ook hebben voorgedaan in tal van andere pretparken.

Waarschuwing

Techwebsite 9to5Mac merkt op dat pretpark Dollywood in Tennessee intussen zelfs een bord heeft neergezet waarin gebruikers specifiek wordt gevraagd om telefoons en andere apparaten niet mee te nemen in de attracties. Op het bord staat vermeld dat ook Apple Watches en soortgelijke apparaten hun noodoproepfuncties mogelijk inschakelen aan boord van de achtbanen.

Volledig scherm De gespecialiseerde website 9to5Mac merkt op dat pretpark Dollywood in Tennessee inmiddels zelfs een speciaal bord heeft neergezet. © 9to5Mac

Zo werkt het

De ongevaldetectie, die Apple dit jaar in de nieuwe iPhone 14-serie en de nieuwe Apple Watches introduceerde, probeert auto-ongelukken te detecteren door middel van een nieuwe gyroscopische sensor en snelheidsmeter.

Gebruikers wordt bij een vermoedelijk ongeluk gevraagd of ze oké zijn. Als ze daar niet op reageren, wordt automatisch een noodnummer gebeld. De telefoon of Apple Watch in kwestie zegt vervolgens tegen hulpdiensten: ,,De eigenaar van deze iPhone heeft een ernstig auto-ongeluk gehad en reageert niet op zijn telefoon.”

Journaliste Joanna Stern deelt daarvan een voorbeeld op Twitter, waarin op de achtergrond pretparkgeluiden en geschreeuw te horen zijn.

Update?

Apple laat in een reactie weten dat het Crash Detection-algoritme is getest ‘aan de hand van meer dan een miljoen uur aan botsingsgegevens, realistische autoritten en crashtests’. Een woordvoerder van het bedrijf zegt daarbij dat de functie ‘uiterst nauwkeurig’ is en dat het bedrijf ze heeft geoptimaliseerd om ‘het aantal valse meldingen tot een minimum te beperken’. Apple zegt ook dat het bedrijf de ongevaldetectie ‘zal blijven verbeteren’.



Het is niet bekend of en wanneer Apple met een update komt om vals-positieven met de ongevaldetectie-functie in achtbanen te beperken. Technologiesite Tweakers heeft vragen uitstaan bij Apple.

Omzeilen

De valse meldingen kunnen in de tussentijd omzeild worden door de vliegtuigmodus van een iPhone of Apple Watch in te schakelen; in die modus werkt de ongevaldetectie-functie niet. Gebruikers kunnen de functie uiteraard ook volledig uitschakelen in de instellingen of hun apparaten niet meenemen in een achtbaan.

Twee meldingen in Nederland

Een woordvoerder van Nederland vertelt dat de crashdetectie tot nu toe heeft geleid tot twee meldingen bij 112. De context achter die meldingen is niet bekend - er kan dus ook niet worden gezegd of ze terecht of onterecht waren.

