Olympiërs met ‘schone’ laptops naar Peking: ‘Zeer zeker dat toestel geïnfecteerd terugkomt’

De Nederlandse Olympiërs laten hun telefoon thuis als ze eind deze maand naar de Spelen in Peking reizen, bleek gisteren. Uit angst voor Chinese spionage stuurt sportkoepel NOC*NSF de ploeg met ‘schone’ apparaten het vliegtuig in. Waar is de bond bang voor? Dat de Chinese bondscoach beslag wil leggen op de trainingsschema’s van Irene Schouten? Of dat ze in China willen weten wat Sjinkie Knegt ’s ochtends op zijn boterhammen smeert?