Omstreden topman Activision krijgt 375 miljoen na overname Microsoft

De omstreden topman van Activision Blizzard krijgt een enorm geldbedrag als de verkoop van het bedrijf aan Microsoft wordt afgerond. Bobby Kotick, die de spelontwikkelaar al drie decennia leidt, zou een bonus krijgen van 375 miljoen dollar (331 miljoen euro). Activision, bekend van games als Call of Duty, is recent veel in het nieuws geweest vanwege problemen rond seksisme en wangedrag van medewerkers, waarvan Kotick zou hebben geweten.

The Wall Street Journal publiceerde half november een verhaal over beschuldigingen van seksueel wangedrag bij Activision Blizzard en schreef dat Kotick daarvan op de hoogte was gesteld. De Amerikaanse zakenkrant citeerde onder meer uit interviews, interne e-mails en andere interne documenten waaruit bleek dat de topman wist van de misstanden, die zich in 2016 en 2017 afspeelden. De krant berichtte ook over gevallen waar Kotick zelf werd beschuldigd.



Een groep medewerkers van Activision Blizzard eiste vervolgens het ontslag van de topman. Het bedrijf ontkende de beschuldigingen en het bestuur liet weten achter Kotick te blijven staan. Bij de bekendmaking van de deal met Microsoft werd gesteld dat hij zeker zou aanblijven tot de overname is afgerond. De verwachting is wel dat Kotick vervolgens op zal stappen.

Stroomversnelling

Financieel persbureau Bloomberg meldt zelfs dat de deal in een stroomversnelling is geraakt toen Activision in opspraak kwam. Microsoft zou contact hebben opgenomen met Activision om de belangrijke partner te steunen in een moeilijke tijd en om duidelijk te maken dat men zich zorgen maakte over de behandeling van vrouwen bij de spelmaker. Bij die gesprekken zou Microsoft ook interesse kenbaar hebben gemaakt in een overname als Activision bereid zou zijn tot verkoop.

Dinsdag werd bekend dat Microsoft Activision Blizzard overneemt voor 69 miljard dollar. Het Amerikaanse softwarebedrijf, dat ook de Xbox maakt, wil met de overname een verdere stap zetten in de gameswereld. Het is de grootste overname ooit in de sector.

Sony

In reactie op het nieuws verloor concurrent Sony op de aandelenbeurs in een dag 20 miljard dollar aan marktwaarde. Het samengaan van Microsoft en Activision Blizzard daagt Sony’s traditionele manier uit van het verkopen van spelcomputers. Het Japanse concern combineert daarbij vaak spraakmakende games met hun consoles. Sony verloor meer dan 12 procent.

