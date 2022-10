Onderzoekers in Maastricht werken aan app die ziet of je corona hebt

Daarbij luistert een kunstmatige intelligentie naar het geluid van je stem. Dat zou een precieze manier zijn om corona te herkennen, omdat het bij veel mensen invloed heeft op de stembanden. Voor een ongetraind oor zijn de subtiele veranderingen in de stem bij een besmetting niet te horen, maar voor een kunstmatige intelligentie die geleerd heeft van honderden tot duizenden audiofragmenten wel.

Gebruikers moeten in een smartphone-app driemaal een korte zin oplezen, waarna de app meldt of je mogelijk Covid hebt en een PCR-test moet doen om het zeker te weten. Zo’n app heeft de potentie om nauwkeuriger te zijn dan de thuistesten die we nu doen, maar om daar met zekerheid iets over te kunnen zeggen is meer onderzoek nodig.

Het huidige onderzoek werd in september gepresenteerd tijdens het European Respiratory Society International Congress in Barcelona. Daar komen experts op het vlak van ademhaling en gezondheid samen om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken.

Vroeg stadium

Universitair hoofddocent Visara Urovi benadrukt dat het onderzoek nog in een vroeg stadium staat: ,,Hoewel onze eerste resultaten potentie laten zien, vereist dit model nog uitgebreide validatie en verdere verfijning.” Wat in extra onderzoek onder andere duidelijk moet worden is of het model daadwerkelijk werkt voor de algemene bevolking.

Quote Als we beter begrijpen hoe de stem verandert bij verschil­len­de aandoenin­gen, kunnen we mogelijk vaststel­len of we op het punt staan ziek te worden en of we meer moeten testen of behande­ling moeten zoeken Visara Urovi

Zo’n app kan volgens Urovi pas beschikbaar worden gesteld, als deze nauwkeurig en betrouwbaar is. Tevens moet er goed nagedacht wordt over de privacy van gebruikers: ,,Een dergelijke app mag bijvoorbeeld geen spraak opslaan, maar alleen de belangrijkste stemfuncties extraheren om te bepalen of de patiënt Covid-19 heeft of niet. De app moet ethisch worden goedgekeurd, onder andere om de privacy en anonimiteit van gebruikers te waarborgen.”

Kunstmatige intelligente in gezondheidszorg

Urovi is hoopvol dat het huidige onderzoek de gezondheidszorg kan helpen, ook in situaties buiten corona. ,,Als dergelijke modellen in staat zijn om stemveranderingen te detecteren voordat een patiënt ademhalingssymptomen ontwikkelt, kan dat behoorlijk ingrijpende implicaties hebben”, stelt de hoofddocent. ,,Als we beter begrijpen hoe de stem verandert bij verschillende aandoeningen, kunnen we mogelijk vaststellen of we op het punt staan ziek te worden en of we meer moeten testen of behandeling moeten zoeken.”

Ook ziet Urovi een belangrijk rol voor kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg in het algemeen, om het begin van ziekte, de verslechtering van ziekte en het succes van behandelingsresultaten te voorspellen. Alleen de acceptatie van deze technologie blijkt nog lastig, omdat het moeilijk is om volledig uit te leggen hoe zo’n algoritme tot beslissingen komt. Urovi is hoopvol dat dit verandert: ,,In de toekomst kunnen deze modellen waardevolle beslissingsondersteunende instrumenten worden voor zorgprofessionals.”

