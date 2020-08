‘Ongelukken fotograferen en bellen tijdens afrekenen zijn automatisme geworden’

Zou u zonder smartphone kunnen?

,,Dat gaat niet. Alles zit tegenwoordig op die telefoon. Je wekker, je agenda, je klok, je bankzaken, je routebeschrijving. Van mij hoeven mensen hun smartphone niet weg te doen, maar het is goed om je bewust te zijn hoe je hem gebruikt. Ga je echt op je telefoon kijken als je met iemand in gesprek bent? Moet je tijdens een etentje je gerecht fotograferen, op Facebook zetten en controleren hoeveel likes het heeft? En waarom moest mijn huisarts in de wachtkamer een bordje ophangen met de vraag of mensen in de spreekkamer geen berichten of gesprekken willen beantwoorden?’’