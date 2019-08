Ook Microsoft luistert mee met Skype-gesprekken

Vandaag wordt de Samsung Galaxy Note 10 aangekon­digd: wat we nu al weten

7 augustus Vandaag kondigt Samsung de jongste telg in de Note-reeks aan: de Samsung Galaxy Note 10. Naar goede gewoonte hebben we al een idee van wat we mogen verwachten. De smartphone komt wellicht in twee verschillende uitvoeringen uit en zou geen ingang meer hebben voor een koptelefoon.