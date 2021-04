Ook ontevreden over het geluid van je televisie? Deze tv’s hebben betere audiokwaliteit

Het is een opvallend gegeven: de beeldtechnologie van televisies verbetert steeds meer, maar als je een televisie koopt met ingebouwde audio, krijg je heel vaak blikkerig en slecht geluid. Omdat een externe luidspreker of soundbar niet voor iedereen een oplossing is, tipt onze techredacteur enkele toestellen met betere audio.

Ingebouwde tv-audio is notoir slecht, en dat heeft meestal twee redenen. Hoe dunner tv’s worden, hoe lastiger het praktisch wordt om er goede luidsprekers in te bouwen. Het dunne formaat leent zich ook minder goed als een soort klankkast.

De meeste fabrikanten focussen ook vooral op beeld. Het resultaat is dat je véél televisies vindt waar de ingebouwde luidsprekers klinken alsof ze snel op een vrijdagmiddag in elkaar gevezen zijn.

Het juiste merk doet veel

Toch zijn er uitschieters te vinden. Hoe? Kijk om te beginnen goed naar de audiotechnologie van de televisie die je overweegt. Technologieën voor surroundsound als Dolby Atmos of DTS vereisen een zekere standaard in de bouw van de speakers. Zitten die op de televisie, dan geeft dat meteen een zekere kwaliteitsstandaard.

Een ander element waarop je kunt letten is het merk. Bij fabrikanten die een audiotraditie hebben in de rest van hun aanbod, zoals Sony en Panasonic, heb je een grotere kans dat ze ook goed geluid leveren.

Sony investeerde de afgelopen jaren in de zogenaamde acoustic surface audio-technologie, waarbij de beeldplaat zelf in essentie ook een luidspreker is. Opgelet: de technologie zit voorlopig alleen in sommige oled-tv’s van Sony, zoals de AG9.

Panasonic heeft dan weer televisies met ingebouwde soundbars, compleet met audiotechnologie van Technics, een populair merk onder dj’s.

Tot slot gaan televisiefabrikanten ook soms samenwerkingen aan met fabrikanten van audio. Een bekend voorbeeld is Philips, dat voor enkele van haar oled-tv’s in zee ging met de Britse audiospecialist Bowers & Wilkins. Een aanrader uit die reeks is de Oled934.

Vermogen

Er zijn tv’s met ingebouwde audio die wél hoog aangeschreven staan bij specialisten, zoals de Samsung Q90T-modellen en de LG GX-lijn, maar dat zijn vaak al prijzige toestellen.

Als je in de budgetcategorie een televisie zoekt, hebben we nog een laatste aanrader om na te gaan of er toch een minimum van audiokwaliteit is: check het audiovermogen. Dat is op zich geen objectieve indicatie van de kwaliteit, maar televisies met een audiovermogen van 40 watt of meer vertellen je dat de fabrikant ook niet bespaard heeft op de audio.

