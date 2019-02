Op stap met een reisgids? Toeristen krijgen binnenkort een VR-bril mee

TUI test de technologie momenteel op Mallorca. ,,Met de stereoscopische bril kunnen vakantiegangers plaatsen individueel verkennen, zonder dat een gids tussenbeide komt. Informatie, foto’s, video’s en 3D-modellen worden via de bril getoond bij een bezienswaardigheid’’, legt woordvoerder Piet Demeyere van TUI uit aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws . ,,De brillen zijn comfortabel om te dragen. Via een oortje krijg je uitleg.’’

In de test die TUI in Palma uitvoert, kunnen gebruikers bijvoorbeeld meer te weten komen over een kunstenaar wiens schilderijen ze op dat moment bekijken. Later worden ze teruggeleid naar het verleden en zien ze de beroemde draak waarvan wordt gezegd dat hij de stad destijds heeft geterroriseerd.

Op dit moment test de Belgische tak van TUI de technologie uit. Daarna gaat de productontwikkeling van start, zodat vakantiegangers het verhaal binnenkort zelf ook echt kunnen ervaren. Of reizigers ervoor zullen moeten betalen, en hoeveel, is nog niet bekend.

Voorlopig geeft de bril alleen informatie over het monument waar je naar kijkt, of de locatie waar je staat. ,,Maar we zullen dit verder uitbouwen. Op termijn is veel meer mogelijk.’’ Wie bijvoorbeeld drie dagen in Barcelona is, kan de bril opstarten en de voorkeuren instellen. Dan wordt een programma opgesteld dat de toerist individueel dan afwerken. ,,Dit zal de ervaring voor toeristen sterk verbeteren.’’